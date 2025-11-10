Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Verkehrsunfall Zubringer Autobahnkreuz Wuppertal Nord

Schwelm (ots)

Die Feuerwehr Schwelm wurde am Sonntag, dem 09.11.2025 um 15:51 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person im Zubringer zum Kreuz Wuppertal Nord alarmiert.

Vor Ort konnte die Feuerwehr einen Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten PKW feststellen. Dieser hatte sich auf der B326 kurz vor der Autobahn ereignet.

In den Fahrzeugen befanden sich zum Unfallzeitpunkt insgesamt sechs Personen. Eingeklemmt wurde glücklicherweise niemand. Aufgrund der Anzahl der Beteiligten wurden neben den Kräften der Feuerwehr auch der Leitende Notarzt und der Abschnittsleiter Rettungsdienst des Ennepe-Ruhr-Kreises alarmiert.

Die Feuerwehr Schwelm sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab, streute auslaufende Betriebsmittel ab und stellte den Brandschutz sicher. Darüber hinaus wurde bei einem Fahrzeug die Batterie angeklemmt.

Die Rettungsmittel wurden bei der Behandlung der beteiligten Personen unterstützt. Insgesamt wurden drei Personen verletzt, zwei davon schwer. Diese wurden in umliegende Kliniken transportiert.

Der Einsatz der Feuerwehr Schwelm konnte gegen 17:15 Uhr beendet werden. Eingesetzt waren die Kräfte des Löschzugs Linderhausen, des Löschzug Stadt, die hauptamtliche Wachbereitschaft sowie der Einsatzführungsdienst. Die Feuerwehr Schwelm war mit ca. 24 Einsatzkräften sowie sechs Fahrzeugen vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell