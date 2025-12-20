Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kind in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am 19.12.2025, gegen 17:53 Uhr, überquert ein 56 jähriger Pkw-Fahrer aus Nordenham die Atenser Allee aus der Altensieler Straße kommend. Hierbei übersieht er ein auf dem Radweg der Atenser Allee fahrendes 11-jähriges Kind auf einem Fahrrad. Es kommt zum Zusammenstoß. Das Kind wird leicht verletzt und zur Kontrolle in ein Krankenhaus vebracht. Am Pkw und am Fahrrad entstehen Sachschäden. Die Schadenshöhe wird auf 2000,00 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell