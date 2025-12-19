Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B437 in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der B437 in Nordenham sucht die Polizei Nordenham nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Mann war am Freitag, 19. Dezember 2025, gegen 08:20 Uhr, mit einem VW auf der B437 in Richtung B212 unterwegs und kam dabei aus Richtung des Wesertunnels. Um die Fahrt auf der B212 in Richtung Süden fortsetzen zu können, musste zu Beginn des Zubringers eine Rechtskurve durchfahren werden. In dieser kam der VW aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den dortigen Schutzplanken. Von hier schleuderte der Pkw über die Fahrbahn und prallte in die rechten Schutzplanken. Nach Angaben von den unverletzten Mitfahrern soll der Fahrer den schwer beschädigten VW verlassen haben und zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet sein.

Die Unfallstelle war nach dem Unfall durch den VW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, blockiert und durch austretende Betriebsmittel verunreinigt. Bis etwa 11:30 Uhr war der Zubringer durch die Straßenmeisterei Brake gesperrt. Der Wechsel auf die B212 in Richtung Süden war in dieser nicht möglich.

Wer Angaben zum Unfallhergang und einem möglicherweise vom Unfallort geflüchteten Mann machen kann, wird gebeten, unter 04731/2694-0 Kontakt mit der Polizei Nordenham aufzunehmen.

