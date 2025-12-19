Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand in einer Halle einer Firma für Verpackungsmittel in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

In einer Produktionshalle einer Firma für Verpackungsmittel in der Straße "Am Tidehafen" in Elsfleth ist am Freitag, 19. Dezember 2025, gegen 04:30 Uhr, ein Brand ausgebrochen. Die schnelle Reaktion von Mitarbeitern hat die Entstehung höherer Schäden verhindert.

Ein 51-jähriger Mitarbeiter bediente in der Halle eine Maschine, in der Papier zwecks Trocknung einen Ofen durchfährt. Während des Trocknungsvorgangs in der Maschine entzündete sich Papier auf dem Förderband. Den Brand löschte der 51-Jährige zusammen mit Kollegen. Als er anschließend bemerkte, dass die Flammen bereits auf den Lüftungsschacht übergegriffen hatten, wurde die Feuerwehr verständigt und die Produktionshalle evakuiert. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Elsfleth, Neuenfelde, Sandfeld und Brake rückten mit 55 Einsatzkräften aus und hatten das Feuer schnell unter Kontrolle und konnten die Einsatzstelle bereits gegen 06:00 Uhr wieder verlassen.

Durch die Hitzeentwicklung im Lüftungsschacht wurde dessen Abschlussmodul auf dem Dach der Halle beschädigt. Rund um den Lüftungsausgang ist Dachpappe geschmolzen. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 15.000 Euro beziffert. Die Maschine, die unbeschädigt blieb, wurde beschlagnahmt.

