PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Warnung vor Taschendieben in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

In den letzten Wochen ist es insbesondere in Elsfleth zu einer Häufung von Diebstählen gekommen. In den meisten Fällen nutzten die Kriminellen günstige Gelegenheiten, um unbemerkt an Wertgegenstände oder Geldbörsen zu gelangen.

Um den Täterinnen und Tätern den Diebstahl möglichst schwer zu machen, wiederholt die Polizei folgende Hinweise:

   - Tragen Sie Bargeld und Zahlungskarten in verschlossenen 
     Innentaschen Ihrer Kleidung möglichst nah am Körper
   - Tragen Sie Taschen mit der Verschlussseite zum Körper
   - Lassen Sie Taschen und Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt
   - Bewahren Sie die PIN oder verschlüsselte Hinweise auf die Nummer
     auf keinen Fall im Geldbeutel auf
   - Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit wie nötig
   - Achten Sie vor allem im Gedränge besonders auf Wertsachen und 
     Taschen

Diese Hinweise sollten insbesondere älteren Menschen gegenüber regelmäßig wiederholt werden, da gerade sie häufig das Ziel von Kriminellen sind.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 11:33

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radfahrer bei Unfall in Nordenham leicht verletzt

    Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Nordenham wurde am Mittwoch, 17. Dezember 2025, gegen 16:30 Uhr, ein Radfahrer leicht verletzt. Der 53-jährige Nordenhamer war mit seinem Pedelec auf dem Gehweg der Großensieler Straße in Richtung Hansingstraße unterwegs. Dabei kollidierte er mit dem Mercedes eines 41-Jährigen, der von einem Grundstück in die ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 10:45

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Drei Personen bei Auffahrunfall verletzt

    Delmenhorst (ots) - Bei einem Auffahrunfall in Delmenhorst haben am Mittwoch, 17. Dezember 2025, gegen 20:50 Uhr, drei Personen leichte Verletzungen erlitten. Ein 29-jähriger Mann aus Stuhr war zur Unfallzeit mit einem Mercedes auf der Bismarckstraße in Richtung Cramerstraße unterwegs und musste in Höhe des Mühlendamms vor der roten Ampel halten. Das erkannte eine ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 10:03

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

    Delmenhorst (ots) - Hoher Sachschaden ist am Mittwoch, 17. Dezember 2025, gegen 16:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst entstanden. Zur Unfallzeit fuhr ein 60-jähriger Mann aus dem Kreis Rotenburg mit einem VW auf dem Niedersachsendamm in Richtung Annenheider Allee. In der langgezogenen Rechtskurve geriet er mit seinem Pkw in den Gegenverkehr und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren