Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Warnung vor Taschendieben in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

In den letzten Wochen ist es insbesondere in Elsfleth zu einer Häufung von Diebstählen gekommen. In den meisten Fällen nutzten die Kriminellen günstige Gelegenheiten, um unbemerkt an Wertgegenstände oder Geldbörsen zu gelangen.

Um den Täterinnen und Tätern den Diebstahl möglichst schwer zu machen, wiederholt die Polizei folgende Hinweise:

- Tragen Sie Bargeld und Zahlungskarten in verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung möglichst nah am Körper - Tragen Sie Taschen mit der Verschlussseite zum Körper - Lassen Sie Taschen und Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt - Bewahren Sie die PIN oder verschlüsselte Hinweise auf die Nummer auf keinen Fall im Geldbeutel auf - Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit wie nötig - Achten Sie vor allem im Gedränge besonders auf Wertsachen und Taschen

Diese Hinweise sollten insbesondere älteren Menschen gegenüber regelmäßig wiederholt werden, da gerade sie häufig das Ziel von Kriminellen sind.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell