Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Mittwoch, 17. Dezember 2025, gegen 16:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst entstanden.

Zur Unfallzeit fuhr ein 60-jähriger Mann aus dem Kreis Rotenburg mit einem VW auf dem Niedersachsendamm in Richtung Annenheider Allee. In der langgezogenen Rechtskurve geriet er mit seinem Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden Kleinwagen eines 68-Jährigen aus Delmenhorst.

An beiden Fahrzeugen entstanden durch den Zusammenstoß erheblich Schäden in Höhe von ungefähr 14.000 Euro. Es mussten jeweils Abschleppunternehmen verständigt werden. Die Männer blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

