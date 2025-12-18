Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Drei Personen bei Auffahrunfall verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Auffahrunfall in Delmenhorst haben am Mittwoch, 17. Dezember 2025, gegen 20:50 Uhr, drei Personen leichte Verletzungen erlitten.

Ein 29-jähriger Mann aus Stuhr war zur Unfallzeit mit einem Mercedes auf der Bismarckstraße in Richtung Cramerstraße unterwegs und musste in Höhe des Mühlendamms vor der roten Ampel halten. Das erkannte eine 59-jährige Frau aus Bremen zu spät und fuhr mit einem Ford auf das Heck vom Mercedes auf.

Die Frau aus Bremen, der 29-Jährige und sein 32-jähriger Beifahrer aus Stuhr klagten nach dem Aufprall über Schmerzen, verzichteten aber auf die Hinzuziehung von Rettungskräften. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro, die Fahrzeuge blieben aber fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell