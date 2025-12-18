Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radfahrer bei Unfall in Nordenham leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Nordenham wurde am Mittwoch, 17. Dezember 2025, gegen 16:30 Uhr, ein Radfahrer leicht verletzt.

Der 53-jährige Nordenhamer war mit seinem Pedelec auf dem Gehweg der Großensieler Straße in Richtung Hansingstraße unterwegs. Dabei kollidierte er mit dem Mercedes eines 41-Jährigen, der von einem Grundstück in die Großensieler Straße einfahren wollte.

Nach dem Zusammenstoß stürzte der Radfahrer. Er klagte zwar über Schmerzen und wies Verletzungen auf, verzichtete aber auf die Hinzuziehung von Rettungskräften.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell