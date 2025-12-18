PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Schwerer Verkehrsunfall in Lemwerder +++ Landesstraße zwischen Lemwerder und Delmenhorst gesperrt

Delmenhorst (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Lemwerder hat am Donnerstag, 18. Dezember 2025, gegen 15:00 Uhr, eine junge Autofahrerin lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Die Frau, deren Identität noch nicht abschließend geklärt ist, war zur Unfallzeit mit einem Kleinwagen auf der L875 in Richtung Delmenhorst unterwegs. Eingangs einer Linkskurve in Höhe des Guts Weyhausen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte erst mit einem Verkehrszeichen und anschließend frontal mit einem massiven Baum. Die Frau war bedingt ansprechbar und wurde bis zum Eintreffen der verständigten Rettungskräfte vorbildlich von Ersthelfern betreut. Nach einer notärztlichen Versorgung am Unfallort wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An ihrem zwanzig Jahre alten Kleinwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro.

Die Landesstraße ist seit dem Unfall voll gesperrt und sollte über die B212 bzw. die Stromer Landstraße umfahren werden. Eine Aufhebung der Sperrung wird voraussichtlich nicht vor 20:00 Uhr erfolgen können.

Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, unter 04401/935-0 Kontakt mit der Polizei in Brake aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 12:16

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Warnung vor Taschendieben in Elsfleth

    Delmenhorst (ots) - In den letzten Wochen ist es insbesondere in Elsfleth zu einer Häufung von Diebstählen gekommen. In den meisten Fällen nutzten die Kriminellen günstige Gelegenheiten, um unbemerkt an Wertgegenstände oder Geldbörsen zu gelangen. Um den Täterinnen und Tätern den Diebstahl möglichst schwer zu machen, wiederholt die Polizei folgende Hinweise: - ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 11:33

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radfahrer bei Unfall in Nordenham leicht verletzt

    Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Nordenham wurde am Mittwoch, 17. Dezember 2025, gegen 16:30 Uhr, ein Radfahrer leicht verletzt. Der 53-jährige Nordenhamer war mit seinem Pedelec auf dem Gehweg der Großensieler Straße in Richtung Hansingstraße unterwegs. Dabei kollidierte er mit dem Mercedes eines 41-Jährigen, der von einem Grundstück in die ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 10:45

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Drei Personen bei Auffahrunfall verletzt

    Delmenhorst (ots) - Bei einem Auffahrunfall in Delmenhorst haben am Mittwoch, 17. Dezember 2025, gegen 20:50 Uhr, drei Personen leichte Verletzungen erlitten. Ein 29-jähriger Mann aus Stuhr war zur Unfallzeit mit einem Mercedes auf der Bismarckstraße in Richtung Cramerstraße unterwegs und musste in Höhe des Mühlendamms vor der roten Ampel halten. Das erkannte eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren