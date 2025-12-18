Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: ERGÄNZUNG zu Schwerer Verkehrsunfall in Lemwerder +++ Identität geklärt

Delmenhorst (ots)

Bei der lebensgefährlich verletzten Fahrerin handelt es sich um eine 20-Jährige aus Delmenhorst.

+++ Ursprüngliche Pressemitteilung +++

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Lemwerder hat am Donnerstag, 18. Dezember 2025, gegen 15:00 Uhr, eine junge Autofahrerin lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Die Frau, deren Identität noch nicht abschließend geklärt ist, war zur Unfallzeit mit einem Kleinwagen auf der L875 in Richtung Delmenhorst unterwegs. Eingangs einer Linkskurve in Höhe des Guts Weyhausen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte erst mit einem Verkehrszeichen und anschließend frontal mit einem massiven Baum. Die Frau war bedingt ansprechbar und wurde bis zum Eintreffen der verständigten Rettungskräfte vorbildlich von Ersthelfern betreut. Nach einer notärztlichen Versorgung am Unfallort wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An ihrem zwanzig Jahre alten Kleinwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro.

Die Landesstraße ist seit dem Unfall voll gesperrt und sollte über die B212 bzw. die Stromer Landstraße umfahren werden. Eine Aufhebung der Sperrung wird voraussichtlich nicht vor 20:00 Uhr erfolgen können.

Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, unter 04401/935-0 Kontakt mit der Polizei in Brake aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell