Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannte greifen Zugbegleiter an und flüchten, Zeugen gesucht

Waiblingen (ots)

Am vergangenen Samstag (19.07.2025) kam es ab Bahnhof Waiblingen zu einem Angriff auf einen Zugbegleiter durch mehrere unbekannte Täter.

Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 21:58 Uhr. Hier sollen drei bisher unbekannte Tatverdächtige mit dem Metropolexpress von Aalen in Richtung Stuttgart Hauptbahnhof unterwegs gewesen sein, als ein Zugbegleiter der Deutschen Bahn AG diese einer Fahrscheinkontrolle unterzog. Weil alle drei Personen keinen Fahrschein bei sich hatten, soll der Zugbegleiter die drei Kontrahenten am Bahnhof Waiblingen von der Weiterfahrt mit dem Zug ausgeschlossen haben. Das versuchten die bisher unbekannten Tatverdächtigen wohl zu verhindern, indem einer von ihnen die Zugtür am Bahnhof Waiblingen geöffnet hielt und ein anderer augenscheinlich versuchte, die Fahrscheine am Fahrscheinautomaten zu lösen. Laut aktuellen Erkenntnissen untersagte der Zugbegleiter dem Mann in der Tür, diese weiterhin geöffnet zu halten, und wurde daraufhin unvermittelt von den Unbekannten angegriffen. Alle Tatbeteiligten gelang es unerkannt zu fliehen. Auch eine Fahndung im Nahbereich blieb erfolglos.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen, welche diese Tat beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter 0711 / 87035 0 zu melden. Bei einem der drei Tatverdächtigen soll es sich um einen Mann mit einem zerrissenen Pullover und einer Safari-Mütze handeln, auffällig hier war, dass er offenbar ein Fahrrad mit sich führte. Bei der zweiten Person soll es sich um einen Mann handeln, welcher mit einem Unterhemd bekleidet war. Er trug augenscheinlich einen Bart und hatte wohl schwarze Haare. Bei dem dritten unbekannten Täter handelt es sich offenbar um einen Mann mit lockigen Haaren, einem grauen Pullover und einem Tanktop. Auffällig war bei diesem Mann wohl eine Zahnlücke und eine Monobraue.

