POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Bakum +++ Fahrer leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Bakum hat am Freitag, 19. Dezember 2025, gegen 08:30 Uhr, ein Autofahrer leichte Verletzungen erlitten. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Der 43-jährige Mann aus Osnabrück war zur Unfallzeit mit einem Mercedes auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg unterwegs. Nach eigenen Angaben habe er kurz nach dem Passieren der Anschlussstelle Vechta das Bewusstsein verloren und sei dadurch mit dem Mercedes nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Nach dem Zusammenstoß mit einer Schutzwand aus Beton war der Mercedes nicht mehr fahrbereit. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Der 43-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, weil er das Bewusstsein möglicherweise durch die Einnahme von Medikamenten verloren haben könnte. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich.

