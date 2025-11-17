Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss: Polizei sucht Zeugen

Tornesch (ots)

Am Sonntag (16.11.2025) kam es in der Ahrenloher Straße auf Höhe der Einmündung zur Hamburger Straße in Tornesch zu einem Verkehrsunfall. Nach aktuellem Ermittlungsstand prallte der Fahrer einer grauen Mercedes-Limousine gegen 05:50 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache frontal gegen einen dort installierten Betonpoller.

Zuvor hatte er möglicherweise bereits eine Fußgängerschutzplanke am Unfallort touchiert und diese beschädigt.

Der 21-jährige Fahrzeugführer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, sein Beifahrer blieb unverletzt.

Die eingesetzten Polizeikräfte bemerkten bei der Unfallaufnahme deutlichen Atemalkoholgeruch beim Fahrer. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 2 Promille. Daraufhin ordneten die Polizeibeamten eine Blutprobenentnahme an. Zudem beschlagnahmten die Beamten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe den Führerschein des Mannes.

Die Polizeistation Uetersen übernimmt die weiteren Ermittlungen. Der rumänische Staatsangehörige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss verantworten.

Des Weiteren bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise zum Unfallhergang werden unter der Telefonnummer 04122 7053-0 oder per E-Mail an Uetersen.PSt@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell