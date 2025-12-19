Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Festnahmen nach einer Serie von Einbrüchen +++ Zwei junge Frauen in Haft

Delmenhorst (ots)

Nach einer Serie von Einbrüchen in Wohnhäuser in Delmenhorst wurden zwei 14-jährige Mädchen festgenommen. Ihnen wird eine Vielzahl von Taten zur Last gelegt, bei denen sie sich jeweils durch das Einwerfen von Fensterscheiben Zutritt zu den Objekten verschafft haben sollen.

Die Festnahme erfolgte am Donnerstag, 18. Dezember 2025, unmittelbar im Anschluss an eine weitere Tat. Gegen 11:30 Uhr stellte eine Bewohnerin des Hermann-Allmers-Wegs einen Einbruch in ihr Haus fest. Auch hier wurde eine Scheibe eingeworfen. Noch während der Tatortaufnahme meldete sich eine aufmerksame Zeugin bei der Polizei. Ihr waren in der Wielandstraße zwei junge Frauen aufgefallen, die widerrechtlich fremde Grundstücke betraten und sich verdächtig verhielten. Beide Mädchen wurden von der Polizei in der Nähe angetroffen, konnten sich nicht ausweisen und zur Klärung ihrer Identität mit zur Dienststelle genommen.

Am Tatort im Hermann-Allmers-Weg gesicherte Spuren konnten mit den beiden 14-Jährigen in Verbindung gebracht werden. Sie trugen mögliches Diebesgut aus dem Haus bei sich und verfügen zudem über keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet. Wegen des dringenden Tatverdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls und der drohenden Fluchtgefahr wurden sie am Freitag, 19. Dezember 2025, einem Haftrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ dieser einen Haftbefehl. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den Bürgerinnen und Bürgern für ihre Aufmerksamkeit und die schnelle Weitergabe von Hinweisen. Auch künftig gilt: Bei verdächtigen Wahrnehmungen sollte umgehend zum Hörer gegriffen und die 110 gewählt werden. Jeder Hinweis kann entscheidend zur Aufklärung von Straftaten beitragen.

