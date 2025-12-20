Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verletzte durch Böllerwurf in der Innenstadt

Delmenhorst (ots)

Am Freitagmittag kam es in der Delmenhorster Innenstadt am Rathausplatz zu einem Böllerwurf durch bisher unbekannte Täter. Hierbei sollen zwei als Jugendliche oder junge Erwachsene beschriebene männliche Täter auf einem E-Scooter beim Vorbeifahren einen Knallkörper mitten in eine vor dem Standesamt wartende Personengruppe geworfen haben. Durch die Detonation des sog. "Polenböllers" erlitten fünf Personen ein Knalltrauma. Ein 17-jähriges aus Delmenhorst stammendes Mädchen trug eine oberflächliche Brandverletzung davon. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnten vage Anhaltspunkte in Bezug auf die unbekannten Täter erlangt werden. Es wurden Verfahren wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Polizei weist im Hinblick auf das Jahresende darauf hin, dass es sich beim gezielten Werfen von Knallkörpern auf Personen um ein Körperverletzungsdelikt und damit keinesfalls um einen lustigen Streich handelt und mahnt zu verantwortungsvollem Umgang mit Feuerwerk.

