Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B437 in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am 19.12.2025, gegen 08:20 Uhr, ist es auf dem Zubringer der B437n auf die B212 in Fahrtrichtung Brake zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein mit mutmaßlich sechs Personen besetzter Pkw ist alleinbeteiligt, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn abgekommen und mehrfach mit der Schutzplanke kollidiert. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme geben die fünf angeblichen Mitfahrer des Pkw an, dass der Fahrer sich vom Verkehrsunfallort entfernt habe. Insgesamt entsteht ein Sachschaden von mindestens 5000,00 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Nordenham nach Zeugen, die Angaben zur Besetzung des Unfallfahrzeugs machen können oder etwaige Personen im Bereich der Bundesstraße gesehen haben.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04731/2694-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

PHK Heibült
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

