Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbruch in Wohnhaus

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Schützenstraße;

Tatzeit: 15.12.2025, zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr;

Widerrechtlich in ein Wohnhaus eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Gescher an der Schützenstraße. Die Einbrecher versuchten sich am Montag zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Die Unbekannten scheiterten und gelangten nicht in das Haus.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken

