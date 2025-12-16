POL-BOR: Gescher - Einbruch in Wohnhaus
Gescher (ots)
Tatort: Gescher, Schützenstraße;
Tatzeit: 15.12.2025, zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr;
Widerrechtlich in ein Wohnhaus eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Gescher an der Schützenstraße. Die Einbrecher versuchten sich am Montag zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Die Unbekannten scheiterten und gelangten nicht in das Haus.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell