POL-BOR: Velen - Baumaterial entwendet
Velen (ots)
Tatort: Velen, Brookweg;
Tatzeit: zwischen 13.12.2025, 15.00 Uhr und 15.12.2025, 07.00 Uhr;
Widerrechtlich in eine Baustelle an der Straße Brookweg eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Velen. Dort entwendeten sie zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen Baumaterial. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell