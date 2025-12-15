POL-BOR: Velen - Baumaterial entwendet

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Don-Bosco-Straße; Tatzeit: zwischen 12.12.2025, 14.00 Uhr und 15.12.2025, 06.30 Uhr; In mehrere Container auf einer Baustelle eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Bocholt an der Don-Bosco-Straße. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen brachen die Unbekannten gewaltsam in die Container ein und entwendeten dort neben Baumaschinen auch Baumaterial. Die Polizei sucht Zeugen. ...

