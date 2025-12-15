PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Schmuck aus Wohnhaus entwendet

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg, Holbusweide;

Tatzeit: 14.12.2025, zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr;

In ein Haus auf einem landwirtschaftlichen Anwesen eingedrungen und Schmuck entwendet haben bislang unbekannte Täter in Isselburg. Die Einbrecher verschafften sich am Sonntag zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr gewaltsam Zutritt zum Inneren des Wohnhauses an der Holbusweide. Dort durchwühlten sie Schubladen und Schränke und entwendeten Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
