PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Alkohol und Drogen im Verkehr - Polizei zieht Wochenbilanz

Kreis Borken (ots)

Mit 2,02 Promille war der Fahrer eines Pkw in Stadtlohn unterwegs. Er kam auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei verletzte er sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus, dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Auf den Mann kommen nun erhebliche Konsequenzen zu.

In der vergangenen Woche stoppten die Einsatzkräfte der Polizei insgesamt 21 Verkehrsteilnehmer, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen am Straßenverkehr teilgenommen hatten. In allen Fällen wurde den Fahrern eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten leiteten entsprechende Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Im Einzelnen:

Im Nordkreis registrierte die Polizei neben dem genannten Fall aus Stadtlohn zwei in Gronau und einen in Ahaus. In Gronau standen zwölf Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Drogen und in Ahaus einer.

Im Südkreis fuhr jeweils ein Verkehrsteilnehmer in Borken, Reken und Südlohn unter dem Einfluss von Alkohol ein Fahrzeug. In Isselburg stoppten die Beamten in zwei Fällen Verkehrsteilnehmer, die unter Drogen ein Fahrzeug führten.

Die Polizei appelliert erneut eindringlich: Hände weg von Alkohol und Drogen! Wer im Straßenverkehr berauscht ein Fahrzeug führt, bringt sich und andere in Gefahr - unabhängig davon, ob man mit dem Auto, dem Pedelec, dem Fahrrad oder einem E-Scooter unterwegs ist. Bereits geringe Mengen können die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr führen. Es drohen empfindliche Strafen oder der Verlust der Fahrerlaubnis. In vielen Fällen wird eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) erforderlich. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 16:21

    POL-BOR: Ahaus - Versammlung störungsfrei verlaufen

    Ahaus (ots) - Einen störungsfreien Verlauf hat am Sonntagnachmittag eine Versammlung am Brennelement-Zwischenlager in Ahaus genommen. Daran hatten circa 280 Menschen teilgenommen. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh), Markus Hüls (mh), Peter Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr) Telefon: 02861-900-2222 ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 12:07

    POL-BOR: Gronau - Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Schöttelkotter Damm; Unfallzeit: 12.12.2025, 20.50 Uhr; Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Gronau wurden fünf Personen verletzt. Ein 19-jähriger Autofahrer aus Gronau befuhr gegen 20.50 Uhr den Schöttelkotter Damm aus Richtung Heerweg. In dem Auto befanden sich vier weitere Insassen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, ebenfalls aus Gronau. Aus bislang ungeklärter Ursache ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 11:50

    POL-BOR: Bocholt - Verkehrsunfall fordert eine Schwerverletzte

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Bismarckstraße; Unfallzeit: 12.12.2025, 10.05 Uhr; Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Bocholt erlitt eine 54-jährige Autofahrerin schwere Verletzungen. Die Frau befuhr gegen 10.05 Uhr mit ihrem Pkw die Bismarckstraße aus Richtung Theodor-Heuss-Ring. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein geparktes Auto. Dieses wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren