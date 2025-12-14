POL-BOR: Ahaus - Versammlung störungsfrei verlaufen
Ahaus (ots)
Einen störungsfreien Verlauf hat am Sonntagnachmittag eine Versammlung am Brennelement-Zwischenlager in Ahaus genommen. Daran hatten circa 280 Menschen teilgenommen.
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell