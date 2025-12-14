PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Versammlung störungsfrei verlaufen

Ahaus (ots)

Einen störungsfreien Verlauf hat am Sonntagnachmittag eine Versammlung am Brennelement-Zwischenlager in Ahaus genommen. Daran hatten circa 280 Menschen teilgenommen.

