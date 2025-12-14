POL-BOR: Ahaus - Versammlung störungsfrei verlaufen

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Bismarckstraße; Unfallzeit: 12.12.2025, 10.05 Uhr; Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Bocholt erlitt eine 54-jährige Autofahrerin schwere Verletzungen. Die Frau befuhr gegen 10.05 Uhr mit ihrem Pkw die Bismarckstraße aus Richtung Theodor-Heuss-Ring. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein geparktes Auto. Dieses wurde ...

