Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Schöttelkotter Damm;

Unfallzeit: 12.12.2025, 20.50 Uhr;

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Gronau wurden fünf Personen verletzt. Ein 19-jähriger Autofahrer aus Gronau befuhr gegen 20.50 Uhr den Schöttelkotter Damm aus Richtung Heerweg befahren. In dem Auto befanden sich vier weitere Insassen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, ebenfalls aus Gronau. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer im Bereich einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw landete in einem angrenzenden Graben, wo er durch einen Betondurchlass gestoppt wurde. Bei dem Unfall verletzten sich der Fahrer sowie die Beifahrerin schwer. Die drei auf der Rückbank befindlichen Personen erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten alle Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Zur Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam aus Münster hinzugezogen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

