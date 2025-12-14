PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pkw beschädigt und davongefahren

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Ostwall;

Unfallzeit: zwischen 11.12.2025, 19.00 Uhr und 12.12.2025, 06.00 Uhr;

Einen Mercedes Sprinter angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Das Auto parkte zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen auf einem Parkplatz an der Straße Ostwall. Der Flüchtige beschädigte den Pkw an der rechten Beifahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

