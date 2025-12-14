Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Einfamilienhaus

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Barloer Weg;

Tatzeit: 13.12.2025, zwischen 16.30 Uhr und 18.45 Uhr;

In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Burloer Weg in Bocholt. Am Samstagnachmittag zwischen 16.30 Uhr und 18.45 Uhr machten sich die Einbrecher gewaltsam an einer Tür zu schaffen und gelangten so in das Innere des Wohnhauses. Die Unbekannten durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Die Täter entwendeten Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell