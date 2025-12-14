Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Pkw nach Unfallflucht gesucht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Harreweg / Sunderhooker Weg;

Unfallzeit: 12.12.2025, 19.50 Uhr;

Nach einem Unfall weitergefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Gronau-Epe. Der Unbekannte befuhr am Freitagabend gegen 19.50 Uhr mit seinem Pkw den Harreweg in Richtung Sunderhooker Weg. Er nutzte die gesamte Fahrbahnbreite und übersieht den entgegenkommenden Wagen eines 19-jährigen Gronauers. Dieser lenkte sein Auto nach rechts, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Aufgrund des unbefestigten Fahrbahnrandes rutsche der 19-Jährige mit seinem Renault-Twingo in den angrenzenden Graben. Er sowie seine beiden Beifahrer konnten das Fahrzeug selbstständig und unverletzt verlassen. Am Pkw entstand Sachschaden; das Auto musste durch Fachkräfte geborgen werden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen und bittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell