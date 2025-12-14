Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Heek (ots)

Tatort: Heek, Bahnhofstraße;

Tatzeit: zwischen 11.12.2025, 18.00 Uhr und 12.12.2025, 14.00 Uhr;

In ein Einfamilienhaus eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Heek an der Bahnhofstraße. Zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag machten sich die Unbekannten gewaltsam an einer Tür zu schaffen. Diese hielt dem Versuch jedoch stand. Die Einbrecher gelangten nicht in das Haus. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell