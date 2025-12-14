Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Einbruch in Wohnhaus

Heek (ots)

Tatort: Heek-Nienborg, Hoge Stegge;

Tatzeit: 12.12.2025, zwischen 15.15 Uhr und 21.30 Uhr;

In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Hoge Stegge in Heek-Nienborg. Am Freitagnachmittag zwischen 15.15 Uhr und 21.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der konkrete Beuteschaden noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 entgegen. (sb)

