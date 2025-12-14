PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Tödlicher Verkehrsunfall in Isselburg

Isselburg (ots)

Unfallort: Isselburg, Schüttensteiner Straße

Unfallzeit: 14.12.2025, gegen 00:00 Uhr

Zur Unfallzeit kam es im Bereich Isselburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Den bisherigen Ermittlungen nach, befuhr ein 45-jähriger Isselburger mit seinem Pkw die Schüttensteiner Straße in Fahrtrichtung Bocholt. Aus ungeklärter Ursache kam er Ausgangs einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun. Der Fahrer verstarb am Unfallort. Ein Unfallaufnahmeteam erschien vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Schüttensteiner Straße komplett gesperrt.

Die Ermittlungen dauern an.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900 2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

