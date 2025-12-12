POL-BOR: Stadtlohn - Diebstahl eines Pkw
Stadtlohn (ots)
Tatort: Stadtlohn, Owwering;
Tatzeit: 12.12.2025, 01.55 Uhr;
In Stadtlohn haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag ein Auto gestohlen. Der blaue Kia EV6 mit BOR-Kennzeichen hatte vor einer Garageneinfahrt an der Straße Owwering gestanden, als sich die Tat ereignete. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 entgegen. (sb)
