POL-BOR: Stadtlohn - Diebstahl eines Pkw

Heiden (ots) - Tatort: Heiden, Bahnhofstraße; Tatzeit: 12.12.2025, 00.30 Uhr; In der Nacht zu Freitag drangen bislang unbekannte Täter in die Lagerhalle eines Betriebes an der Bahnhofstraße in Heiden ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam ein Rolltor und gelangten so in das Innere. In der Halle öffneten sie die Tür eines abgestellten Betriebsautos. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob die ...

mehr