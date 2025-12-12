POL-BOR: Gronau-Epe - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus
Gronau (ots)
Tatort: Gronau-Epe, Füchter Straße;
Tatzeit: 06.12.2025, zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr;
In ein Einfamilienhaus eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Gronau-Epe an der Füchter Straße. Am 06.12.2025 zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr machten sich die Unbekannten gewaltsam an einer Seitentür zu schaffen. Durch die Geräusche wurde der Hund der Eigentümer aufmerksam und vertrieb die Einbrecher. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)
