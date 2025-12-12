POL-BOR: Borken - Unfallflucht begangen
Borken (ots)
Unfallort: Borken, Heidener Straße;
Unfallzeit: 11.12.2025, zwischen 7.45 Uhr und 18.15 Uhr;
Einen roten Citroen C1 angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Borken. Das Auto stand Donnerstag zwischen 07.45 Uhr und 18.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Parkdecks an der Heidener Straße. Der Flüchtige beschädigte das Auto an der Fahrertür und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)
