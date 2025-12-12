Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Polizei bekämpft Hauptunfallursache "Überhöhte Geschwindigkeit"

Kreis Borken (ots)

92 km/h statt der maximal erlaubten 50 km/h: So schnell raste in der vergangenen Woche ein Auto über die Dinxperloer Straße in Bocholt-Liedern. Auf den "Temposünder" kommen nun erhebliche Konsequenzen zu, denn das Team des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Borken hatte vor Ort eine Messstelle eingerichtet.

Nicht nur da: In den zurückliegenden Tagen erfassten die Mitarbeiter an 12 Stellen im Kreis Borken das Tempo von insgesamt 7512 Fahrzeugen. Rund 8 Prozent davon überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Das schlägt sich nieder in 103 Ordnungswidrigkeitsverfahren und 515 Verwarngeldern und einem Fahrverbot.

Zu besonders gravierenden Überschreitungen kam es neben dem genannten Fall an folgenden Stellen: Nordkreis - innerorts mit 78 bei maximal erlaubten 50 km/h auf der Hermann-Ehlers-Straße in Gronau, außerorts mit 67 bei maximal erlaubten 50 km/h auf der Hamalandstraße in Ahaus-Wessum. Südkreis - innerorts mit 84 bei maximal erlaubten 50 km/h auf der Hamalandstraße in Bocholt. Überhöhte Geschwindigkeit und Raserei zählen nach wie vor auch im Kreis Borken zu den Hauptunfallursachen und führen immer wieder - auch bei unbeteiligten Verkehrsteilnehmern - zu schweren Unfallfolgen. Zur Bekämpfung und Verhinderung dieser Unfälle setzt der Verkehrsdienst seine Messungen auch in der nächsten Woche fort.

