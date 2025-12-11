PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Von elf Fahrzeugen Reifen demontiert und entwendet

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Daimlerstraße;

Tatzeit: zwischen 10.12.2025, 20.00 Uhr und 11.12.2025, 07.00 Uhr;

Die Reifen von elf Fahrzeugen demontiert und entwendet haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag in Stadtlohn. Die angegriffenen Autos standen auf dem Gelände eines Autohauses an der Daimlerstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hoben die Unbekannten die Autos an und setzen diese auf Steine, um anschließend Reifen samt Felgen zu demontieren und entwenden. Die Höhe des Gesamtschadens stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Zeugen können sich beim Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

