Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Einbruch in Bauernhaus - Polizei bittet um Hinweise

Reken (ots)

Tatort: Reken, Preinhok;

Tatzeit: 10.12.2025, zwischen 12.30 Uhr und 16.20 Uhr;

Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Einbruch in ein alleinstehendes Bauernhaus am Preinhok in Reken. Als die Bewohner gegen 16.20 Uhr zurückkamen, stellten sie beim Betreten der Wohnräume fest, dass das Wohnzimmer durchwühlt worden war. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich nach ersten Ermittlungen durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Gebäude. Aus dem Wohnzimmer entwendeten die Täter eine kleine schwarze Stoffhandtasche mit Bargeld und verschiedenen Papieren. Weitere Wertgegenstände scheinen nach aktuellem Ermittlungsstand nicht entwendet worden zu sein. Zeugen hatten zur Mittagszeit einen silbernen Kombi-Pkw auf dem Preinhok bemerkt, der mehrfach auffällig langsam die Straße entlang gefahren sei. Dieser Wagen könnte im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe:

Wer hat im Tatzeitraum zwischen 12:00 Uhr und 16:20 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Preinhok in Reken beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem gemeldeten silbernen Kombi geben? Hinweise nimmt die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

