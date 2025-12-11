PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nach Unfall auf Parkplatz geflüchtet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Königsstraße;

Tatzeit: 09.12.2025, zwischen 13.00 Uhr und 13.20 Uhr;

Einen weißen Mazda angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Gronau. Der Wagen parkte zwischen Dienstagmorgen zwischen 09.00 Uhr und 09.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes an der Königsstraße. Der Flüchtige beschädigte den Wagen an der rechten Seite und entfernte sich vom Unfallort ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

