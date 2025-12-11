POL-BOR: Erstmeldung: Bocholt - Brand im Mehrfamilienhaus
Bocholt (ots)
Am heutigen Morgen kam es in einem Mehrfamilienhaus in Bocholt auf der Langenbergstraße zu einem Brand in einer Wohnung. Die Feuerwehr ist mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Die Löscharbeiten dauern an.
Weitere Informationen folgen, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.
Leitstelle Polizei Borken, Eric Deelmann (Telefon: 02861 9004200)
https://borken.polizei.nrw
