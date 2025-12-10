POL-BOR: Gronau - Werkzeuge aus Pritschenwagen entwendet
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Pfarrer-Offers-Straße;
Tatzeit: zwischen 08.12.2025, 17.00 Uhr und 09.12.2025, 06.00 Uhr;
Werkzeuge aus einem Fahrzeug entwendet haben bislang unbekannte Täter in Gronau. Der Pritschenwagen parkte zwischen Montagabend und Dienstagmorgen auf einem Parkplatz an der Pfarrer-Offers-Straße. Die Einbrecher gelangten auf bislang nicht bekannte Weise in das Innere des Wagens und entwendeten dort diverse Gerätschaften. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell