POL-BOR: Stadtlohn - Unfallflucht begangen
Stadtlohn (ots)
Unfallort: Stadtlohn, Kalter Weg;
Unfallzeit: zwischen 09.12.2025, 17.00 Uhr und 10.12.2025, 11.30 Uhr;
Einen schwarzen Peugeot angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Stadtlohn. Das Fahrzeug parkte zwischen Dienstagabend 17.00 Uhr und Mittwochmittag 11.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Kalter Weg. Der Flüchtige beschädigte den Pkw an der Front und entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)
