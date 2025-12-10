PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Unfallflucht begangen

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Kalter Weg;

Unfallzeit: zwischen 09.12.2025, 17.00 Uhr und 10.12.2025, 11.30 Uhr;

Einen schwarzen Peugeot angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Stadtlohn. Das Fahrzeug parkte zwischen Dienstagabend 17.00 Uhr und Mittwochmittag 11.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Kalter Weg. Der Flüchtige beschädigte den Pkw an der Front und entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 10:10

    POL-BOR: Heek - Einbruch in Wohnung

    Heek (ots) - Tatort: Heek, Kirchplatz; Tatzeit: 09.12.2025, zwischen 08.30 Uhr und 18.00 Uhr; In eine Wohnung eingebrochen ist ein bislang unbekannter Täter am Kirchplatz in Heek. Der Einbrecher verschaffte sich am Dienstag zwischen 08.30 Uhr und 18.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. In der Wohnung wurden sämtliche Schubladen und Schränke durchwühlt. Der Unbekannte entwendete neben einer Uhr auch ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 10:10

    POL-BOR: Gronau - Zwei versuchte Einbrüche in Wohnungen

    Gronau (ots) - Tatorte: Gronau, Vereinsstraße und Pfarrer-Reukes-Straße; Tatzeit: zwischen 08.12.2025, 18.00 Uhr und 09.12.2025, 19.40 Uhr; In Gronau kam es zwischen Montag- und Dienstagabend zu zwei versuchten Einbrüchen in Wohnungen. Beide befinden sich in Mehrfamilienhäusern an der Vereinsstraße und an der Pfarrer-Reukes-Straße. Die bislang unbekannten Täter versuchten sich gewaltsam Zutritt zum Inneren der ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 10:06

    POL-BOR: Borken - Nach Unfall geflüchtet

    Borken (ots) - Unfallort: Borken, Neumühlenallee; Unfallzeit: 09.12.2025, zwischen 07.30 Uhr und 11.45 Uhr; Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Neumühlenallee in Borken-Gemen. Auf dem kleinen Parkplatz neben dem Friedhof hatte er am Dienstagmorgen einen schwarzen Fiat Tipo angefahren und am vorderen rechten Kotflügel beschädigt. Er hinterließ einen geschätzten Schaden in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren