Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Polizei prüft möglichen Zusammenhang zwischen drei Einbrüchen

Ahaus (ots)

Tatorte: Ahaus, Hessenweg, Hockstraße, Schultestraße;

Tatzeitraum: zwischen 09.12.2025 16.00 Uhr und 10.12.2025, 14.30 Uhr;

Am Mittwochmorgen ist es in Ahaus zu mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser gekommen, bei denen die Polizei derzeit einen möglichen Zusammenhang prüft.

Gegen 10.00 Uhr drang eine bislang unbekannte Täterin gewaltsam über ein Fenster in ein Wohnhaus am Hessenweg ein. Die Einbrecherin entwendete dort Schmuck. Eine Kamera zeichnete die Unbekannte auf. Das Video zeigt eine Frau im Alter zwischen 35 und 40 Jahren. Sie trug eine schwarze, lange Jacke, eine schwarze Wollmütze und führte eine Einkaufstasche des Einzelhandels "Action" mit sich.

In zeitlicher Nähe, zwischen 09.20 Uhr und 12.35 Uhr, kam es an der Hocksstraße zu einem weiteren Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich hierbei über den rückwärtigen Bereich Zutritt zu einem Einfamilienhaus und durchwühlten im Inneren mehrere Schubladen. Eine dritte Tat wurde für den Zeitraum zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag gemeldet. Auch hier gelangten Unbekannte auf ähnliche Weise in ein Wohnhaus und durchsuchten Schubladen und Schränke. Bei den beiden zuletzt genannten Fällen steht der genaue Beuteschaden derzeit noch nicht fest.

Aufgrund der örtlichen Nähe der Tatorte sowie der ähnlichen Vorgehensweise schließt die Polizei einen Zusammenhang zwischen den drei Einbrüchen aktuell nicht aus. Die Ermittlungen dauern an.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den betroffenen Bereichen bemerkt hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell