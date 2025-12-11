Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallzeugen gesucht

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Adenauerring / Coesfelder Straße;

Unfallzeit: 08.12.2025, 18.00 Uhr;

Einen Verletzten forderte ein Verkehrsunfall am Montagabend auf der Coesfelder Straße in Ahaus. Der genaue Unfallhergang steht für die Polizei derzeit noch nicht fest. Nach dem Stand der Ermittlungen befuhr ein 64-jährige Autofahrer die Wüllener Straße in Richtung Adenauerring und wollte nach rechts in die Coesfelder Straße abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem 65-jährigen Pedelecfahrer. Dessen Fahrtrichtung ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfallhergang machen? Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

