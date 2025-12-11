PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Brand eines Mehrfamilienhauses in Bocholt - 19-Jähriger vorläufig festgenommen

Bocholt/Münster (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Borken und der Polizei Münster

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Langenbergstraße in Bocholt am frühen Donnerstagmorgen (11.12., gegen 6 Uhr) haben Polizeibeamte einen 19-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Eine 34-jährige Frau und ihre zwei Kleinkinder (2 und 3 Jahre) waren bei dem Brand leicht verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen am Brandort ergab sich für die Ermittler der Anfangsverdacht der vorsätzlichen Brandstiftung. Durch intensive Ermittlungen nahmen Einsatzkräfte einen 19-jährigen Bocholter mit syrischer Staatsangehörigkeit vorläufig fest.

Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang. Die genaue Art der Brandstiftung und die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Eine Mordkommission ist bei der Polizei Münster unter der Leitung von Kriminaloberkommissarin Katharina Maas im Einsatz.

Medienauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0172 2913810.

Kontakt für Medienvertreter:

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren