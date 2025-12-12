POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen
Bocholt (ots)
Unfallort: Bocholt, Weberplatz;
Unfallzeit: 11.12.2025, zwischen 11.40 Uhr und 11.50 Uhr;
Einen grauen BMW angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Das Auto parkte Donnerstag zwischen 11.40 Uhr und 11.50 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Weberplatz. Der Flüchtige beschädigte den Pkw hinten rechts an der Stoßstange und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (sb)
