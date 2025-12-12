Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Raub in Bäckerei

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Vereinsstraße;

Tatzeit: 11.12.2025, 17.45 Uhr;

Am Donnerstagabend, gegen 17.45 Uhr, wurde eine Angestellte einer Bäckereifiliale Opfer eines Raubdeliktes. Ein bislang unbekannter Täter betrat den Verkaufsraum und forderte die Mitarbeiterin auf, die Kasse zu öffnen. Währenddessen hielt er ein Küchenbeil in der Hand. Der Räuber entnahm das Bargeld aus Kasse und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 18 bis 23 Jahre alt, kurzes blondes Haar und ein schmales Gesicht. Zur Tatzeit trug er eine gelb/beige Daunenjacke mit über den Kopf gezogener Kapuze sowie eine schwarze Jogginghose. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell