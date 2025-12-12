Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Einbruch in Betriebsgebäude

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Bahnhofstraße;

Tatzeit: 12.12.2025, 00.30 Uhr;

In der Nacht zu Freitag drangen bislang unbekannte Täter in die Lagerhalle eines Betriebes an der Bahnhofstraße in Heiden ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam ein Rolltor und gelangten so in das Innere. In der Halle öffneten sie die Tür eines abgestellten Betriebsautos. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob die Täter Beute gemacht haben, ebenso ist die Schadenshöhe aktuell noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

