POL-BOR: Kreis Borken - 17 Wohnungseinbrüche/-einbruchsversuche in der vergangenen Woche

Kreis Borken (ots)

Am Sonntagabend kam es in Gronau zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Hausbewohner hatten am Engbrinkkamp bei ihrer Heimkehr einen Einbrecher auf frischer Tat überrascht. Der Mann ergriff daraufhin sofort die Flucht.

Leider ist das kein Einzelfall: In der vergangenen Woche registrierte die Polizei insgesamt 17 Wohnungseinbrüche/-einbruchsversuche im Kreis Borken - nicht untypisch für die dunkle Jahreszeit.

Vor diesem Hintergrund appelliert die Polizei: Prävention ist der beste Schutz und beginnt bei jedem selbst! Die Expertinnen und Experten empfehlen folgende Tipps:

- Schließen Sie Ihre Haus- oder Wohnungstür immer ab. - Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren. - Verstecken Sie niemals Ersatzschlüssel im Außenbereich. - Vermeiden Sie Hinweise auf Ihre Abwesenheit. - Achten Sie auf fremde Personen in Wohngebieten.

Die Polizei rät zudem, verdächtige Beobachtungen umgehend über den Notruf 110 zu melden.

Wie sich die Einbrüche im Kreis Borken verteilen finden Sie in unserem aktuellen Wohnungseinbruchradar: https://borken.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruchradar-im-kreis-borken

Darüber hinaus bietet die Polizei Borken nach vorheriger Terminvereinbarung kostenlose und individuelle Beratungen zum Thema Einbruchschutz an- werktags unter Tel. 02861/ 900-5555.(jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell