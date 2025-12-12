PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Holtwick - Einbruch in die Geschäftsräume eines Unternehmens

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Holtwick, Heinrich-Hertz-Straße;

Tatzeit: zwischen 11.12.2025, 18.00 Uhr und 12.12.2025, 06.30 Uhr;

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag gewaltsam die Haupteingangstür eines Unternehmens in Bocholt-Holtwick an der Heinrich-Hertz-Straße geöffnet. Die Einbrecher gelangten so in das Innere und durchwühlten über zwei Etagen sämtliche Büroräume und eine angrenzende Lagerhalle. Sie entwendeten technische Geräte und Bekleidung. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

