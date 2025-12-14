Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Steinmauer beschädigt und davongefahren

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Nordstraße;

Unfallzeit: 13.12.2025, zwischen 10.30 Uhr und 14.00 Uhr;

Nachdem er in Stadtlohn eine Mauer beschädigte, flüchtete ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Der Flüchtige fuhr am Samstag zwischen 10.30 Uhr und 14.00 Uhr mit seinem Wagen auf der Nordstraße gegen eine Grenzmauer eines Grundstückes. Ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, entfernte er sich in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell