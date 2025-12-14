PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Steinmauer beschädigt und davongefahren

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Nordstraße;

Unfallzeit: 13.12.2025, zwischen 10.30 Uhr und 14.00 Uhr;

Nachdem er in Stadtlohn eine Mauer beschädigte, flüchtete ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Der Flüchtige fuhr am Samstag zwischen 10.30 Uhr und 14.00 Uhr mit seinem Wagen auf der Nordstraße gegen eine Grenzmauer eines Grundstückes. Ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, entfernte er sich in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

