Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld-Erle, Hoheloh;

Tatzeit: zwischen 07.12.2025, 19.00 Uhr und 12.12.2025, 16.00 Uhr;

In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Hoheloh in Raesfeld-Erle. Zwischen dem 07.12.2025, 19.00 Uhr und 12.12.2025, 16.00 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der konkrete Beuteschaden noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

