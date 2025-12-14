Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Einfamilienhaus

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Von-Steuben-Straße;

Tatzeit: 13.12.2025, zwischen 12.00 Uhr und 18.20 Uhr;

In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Von-Steuben-Straße in Gronau. Am Samstag zwischen 12.00 Uhr und 18.20 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der konkrete Beuteschaden noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell