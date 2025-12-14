Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Einbruch in Einfamilienhaus

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Bleeke;

Tatzeit: 12.12.2025, zwischen 15.00 Uhr und 18.30 Uhr;

Unbekannte Täter drangen am Freitagnachmittag zwischen 15.00 Uhr und 18.30 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Straße Bleeke in Gronau-Epe ein. Sie beschädigten eine Tür und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher mehrere Räume, Schränke und Schubladen. Es wurde Schmuck entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell